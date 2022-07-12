Донецк, 12 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. После серии ракетно-артиллерийских ударов по позициям укронацистов в окрестностях Авдеевки видны множественные пожары и слышны вторичные взрывы, сообщает вечером 12 июля Телеграм-канал ANNA NEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Точная причина пожаров и взрывов пока не выяснена.

Стоит отметить, что именно район Авдеевки является источником большинства артиллерийских обстрелов жилых кварталов Донецка. По утверждению ряда источников, там же оборудован один из мощных укрепрайонов украинских боевиков.