На украинских позициях у Авдеевки отмечены множественные пожары и взрывы
Донецк, 12 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. После серии ракетно-артиллерийских ударов по позициям укронацистов в окрестностях Авдеевки видны множественные пожары и слышны вторичные взрывы, сообщает вечером 12 июля Телеграм-канал ANNA NEWS.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Точная причина пожаров и взрывов пока не выяснена.
Стоит отметить, что именно район Авдеевки является источником большинства артиллерийских обстрелов жилых кварталов Донецка. По утверждению ряда источников, там же оборудован один из мощных укрепрайонов украинских боевиков.