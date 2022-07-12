Аксайский район, Ростовская область, , 22:05 — REGNUM В Ростовской области пятилетний ребёнок погиб под колёсами «КамАЗа». Трагедия произошла вечером 12 июля в станице Грушевской Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился на улице Советской. По предварительной версии, маленький мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выбежал со двора частного дома на дорогу перед близко идущим грузовиком. Водитель, не успев затормозить, сбил ребёнка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

К месту аварии была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.