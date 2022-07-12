Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2022 году на 50 тысяч баррелей — до 99,6 миллиона баррелей в сутки, сообщает 12 июля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прогноз министерства на 2023 год, напротив, повышен на 26 тысяч баррелей — до 101,58 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, ранее американское ведомство понизило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $107,37 до $104,05 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго США понизило прогноз средней мировой цены на нефть Brent