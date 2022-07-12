Вашингтон, 12 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Министерство энергетики США понизило свой прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2022 году на 50 тысяч баррелей — до 99,6 миллиона баррелей в сутки, сообщает 12 июля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Прогноз министерства на 2023 год, напротив, повышен на 26 тысяч баррелей — до 101,58 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, ранее американское ведомство понизило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $107,37 до $104,05 за баррель.