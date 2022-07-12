Бухарест, , 22:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии проверит сообщения ряда западных СМИ о якобы воюющих в Вооруженных силах Украины румынских гражданах и сделает собственные выводы из сложившейся ситуации. Об этом 12 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МИД Румынии.

Флаг Румынии

По сведениям британской газеты The Guardian, в ходе специальной военной операции Российской Федерации на Украине погиб 21 гражданин Румынии. Независимого подтверждения этой информации нет.

Ранее официальный Бухарест заявил о своем невмешательстве в ситуацию на Украине.