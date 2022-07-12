12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:26 — REGNUM Американская «прогрессивная» группа RootsAction создает политическую кампанию против переизбрания президента США Джо Байдена в 2024 году, ожидая, что «многие союзные группы и известные личности» присоединятся к ней. Организация поделилась с Fox News своими планами по созданию кампании «#DontRunJoe» (#НеПереизбирайсяДжо), начало которой запланировано на 9 ноября 2022 года, на следующий день после промежуточных выборов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы против того, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, из-за его негативных показателей на посту президента», — заявил глава RootsAction Джефф Коэн.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Вы имеете в виду, что им нужен кто-то, кто действительно может читать телесуфлер?» — иронизирует westfork.

«Зато он действительно проделал чертовски большую работу по борьбе с изменением климата. Его энергетическая политика, включая закрытие трубопровода и ограничение добычи нефти, привела к тому, что нашим европейским союзникам пришлось возобновить сжигание угля. Если бы мы максимально увеличили наше производство, мы бы экспортировали уголь в эти страны», — пишет SuperSam.

«Пожалуйста, прекратите разговоры о том, будет ли Байден баллотироваться на перевыборы. Он ни за что не будет баллотироваться, и мы все это знаем», — считает CptNemo252.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не похоже, что у левых есть хоть какой-то шанс победить в 2024 году. У людей долгая память на шутов, которые обещают им весь мир, а вместо этого отбирают у них средства к существованию», — подчеркивает jg9000.

«Я бы предпочел иметь убогие твиты Трампа, но гораздо более низкую стоимость жизни. Демократы действительно разрушили семейные финансы. И они хотят, чтобы вы снова проголосовали за них. Демократы не представляют, насколько люди разозлены», — указывает Chester85.

«Самым большим подарком, который демократы могли бы сделать республиканцам, было бы повторное выдвижение Байдена и Харрис. Тогда республиканцы точно победят», — подчеркивает dan1 818 780.

«Я нахожу комичным, что Байден сделал всё, чего хотели крайне левые, и его наградой стало то, что они хотят избавиться от него. Это доказывает, что они никогда не могут быть удовлетворены, и всё, чего они хотят, это власть — и точка», — уверяет edward5286.

«Они не считают, что он плохо справляется со своей работой; они знают, что он не сможет победить, а жульничество на этот раз будет выглядеть слишком очевидным», — объясняет funngames.

«Возможно, молодое поколение, которое привело Байдена к власти и научилось сожалеть об этом, теперь станет группой, которая будет голосовать за республиканцев в обозримом будущем, что даст Республиканской партии возможность совершить великие дела для американского народа. Будем надеяться, что у нас будет президент Трамп в течение четырех лет после смещения Байдена, а затем президент Рон ДеСантис на два срока», — пишет Foxyman222.

Рон Десантис Gage Skidmore

Напомним, что ведущие американские СМИ начали всё чаще публиковать материалы, подчеркивающие разочарование демократов в своем партийном лидере и президенте США Джо Байдене. Ведущие новостные агентства и газеты CNN, New York Times, Hill и NBC News недавно стали более внимательными к критике в адрес главы Белого дома, политика которого вызывает негодование у членов его собственной партии в связи с решением Верховного суда в отношении абортов, а также в преддверии потенциально сложных промежуточных выборов в ноябре.

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