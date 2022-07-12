12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о введении обязательного экзамена на получение украинского гражданства.

Оксана Переможенко, , 22:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о введении обязательного экзамена на получение украинского гражданства. Об этом сообщается в ответе на петицию о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна страны для получения украинского гражданства, обнародованном на сайте офиса президента Украины.

Иероним Босх. Корабль дураков

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии и сарказма.

«В смысле? Многие украинцы язык не знают…» — отреагировала Evgeniya.

«В Киеве 60% на русском говорят, да и в других местах, когда нервничают, происходит автоматическое переключение на русский», — отметил Gothmog.

«Экзамен по истории это про то, как древние укры Чёрное море выкопали, а из грунта Арарат воздвигли?» — шутит Анастасия.

Древние Укры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но. Вы можете пройти упрощённую процедуру, и стоит всего-то 5000$», — иронизирует Дмитрий.

«Неделю назад писали, что граждане России не оформили ни одной визы на Украину, а за гражданством побегут», — с юмором отметила Наталия.

«Какая история? Их истории 30 лет, и вся из майданов… Краткая история Украины:

1. Вышли из СССР богатой страной;

2. Обрели статус гастарбайтера;

3. Обрели статус беженца;

4. остались без страны», — пишет 97 920.

«Пусть не переживают, — скоро на всей территории Украины государственный язык будет русским, а вся Украина в составе России», — с сарказмом написал Artem D.

«Пусть сами для начала сдадут этот экзамен. Экзаменатор Шойгу», — пошутил Александр.

«А кому оное гражданство нужно? Что хорошего там делает правительство? Там человек — раб», — добавил Anton.

«У них страны уже нет, а они экзамены устраивают…» — возмутился один из участников обсуждения.

«А глобус Украины будет на экзамене?» — иронизирует Andrew K.

«Безнадежные идиоты!» — не выдержал evening.

«Украинцев не остаётся, надо идиотов по миру собирать», — смеется kva195 529.

«Спорим, скоро мы увидим торжественное вручение первого (и, надеюсь, последнего) паспорта Салорейха (Украины — М. Р.), полученного по новым правилам!» — пишет Анна.

«Кому-то нужно гражданство руины (Украины — М. Р.)?» — недоумевает К. N.

«— Кто Чёрное море копал?

— Древние протоукры!

Ура. Я только что сдала экзамен», — пошутила Алла.

«Кому билет на «Титаник»? В очередь…» — иронизирует Vadim R.

«Мда. Клоун у власти — страна в разрухе. От Зеленского бегут, пятками сверкая, а он еще и экзамены устраивает для получения паспорта, какие-то визовые режимы вводит. Как всегда, оторванный от реальности. Да половина населения Украины из тех, кто уже паспорт имеет, даже не сдаст этот экзамен. Особенно если историю помнит не переписанную», — подытожила Алиса П.