Оксана Переможенко, 12 июля 2022, 22:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о введении обязательного экзамена на получение украинского гражданства. Об этом сообщается в ответе на петицию о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна страны для получения украинского гражданства, обнародованном на сайте офиса президента Украины.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии и сарказма.
«В смысле? Многие украинцы язык не знают…» — отреагировала Evgeniya.
«В Киеве 60% на русском говорят, да и в других местах, когда нервничают, происходит автоматическое переключение на русский», — отметил Gothmog.
«Экзамен по истории это про то, как древние укры Чёрное море выкопали, а из грунта Арарат воздвигли?» — шутит Анастасия.
«Но. Вы можете пройти упрощённую процедуру, и стоит всего-то 5000$», — иронизирует Дмитрий.
«Неделю назад писали, что граждане России не оформили ни одной визы на Украину, а за гражданством побегут», — с юмором отметила Наталия.
«Какая история? Их истории 30 лет, и вся из майданов… Краткая история Украины:
1. Вышли из СССР богатой страной;
2. Обрели статус гастарбайтера;
3. Обрели статус беженца;
4. остались без страны», — пишет 97 920.
«Пусть не переживают, — скоро на всей территории Украины государственный язык будет русским, а вся Украина в составе России», — с сарказмом написал Artem D.
«Пусть сами для начала сдадут этот экзамен. Экзаменатор Шойгу», — пошутил Александр.
«А кому оное гражданство нужно? Что хорошего там делает правительство? Там человек — раб», — добавил Anton.
«У них страны уже нет, а они экзамены устраивают…» — возмутился один из участников обсуждения.
«А глобус Украины будет на экзамене?» — иронизирует Andrew K.
«Безнадежные идиоты!» — не выдержал evening.
«Украинцев не остаётся, надо идиотов по миру собирать», — смеется kva195 529.
«Спорим, скоро мы увидим торжественное вручение первого (и, надеюсь, последнего) паспорта Салорейха (Украины — М. Р.), полученного по новым правилам!» — пишет Анна.
«Кому-то нужно гражданство руины (Украины — М. Р.)?» — недоумевает К. N.
«— Кто Чёрное море копал?
— Древние протоукры!
Ура. Я только что сдала экзамен», — пошутила Алла.
«Кому билет на «Титаник»? В очередь…» — иронизирует Vadim R.
«Мда. Клоун у власти — страна в разрухе. От Зеленского бегут, пятками сверкая, а он еще и экзамены устраивает для получения паспорта, какие-то визовые режимы вводит. Как всегда, оторванный от реальности. Да половина населения Украины из тех, кто уже паспорт имеет, даже не сдаст этот экзамен. Особенно если историю помнит не переписанную», — подытожила Алиса П.