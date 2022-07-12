Москва, , 21:55 — REGNUM Вооруженные формирования Украины продолжают использовать жилые дома, школы и другие социальные объекты в военных целях, заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что часть этих минируется, но местных жителей никто не извещает об опасности.

«В Харькове в зданиях детского сада № 362 и школы искусств № 5 (ул. Зерновой переулок) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 3 (ул. Циолковского) украинскими националистами оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Одессе на территории школы № 120 (ул. Дальницкая) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Леваневского) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — рассказал Мизинцев.

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