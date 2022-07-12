Ижевск, , 21:49 — REGNUM Хирурги Республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли новорожденного ребенка с редкой патологией желудочно-кишечного тракта, который не мог самостоятельно питаться. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Хирурги оперируют атрезию кишечника vk.com/minzdrav18

Врачи диагностировали у младенца атрезию привратника. При такой патологии отсутствует проход между желудком и двенадцатиперстной кишкой, и поступающее материнское молоко не может уйти из желудка, что грозит гибелью ребенка.

Была проведена экстренная эндоскопическая операция, которая длилась около 2,5 часа. Операция прошла успешно, и уже на третьи сутки ребенок мог питаться самостоятельно.

«Атрезия привратника — очень редкая патология. В практике российской медицины встречались единичные случаи и в большей части проводились полостные операции по удалению этого порока. Эндоскопически исправляли атрезию только в Москве и Иркутске», — отметил заведующий хирургическим отделением, врач хирург Геннадий Поверин. Он добавил, что сейчас, благодаря поступившему в 2021 году эндоскопическому оборудованию, такие операции стали возможны в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, светодиодный лазер впервые применили во время операции нейрохирурги Рязанской областной клинической больницы. Новую технологию применили для лечения молодой женщины, страдающей от болей в спине. Специалисты определили, что недуг пациентки связан с изменениями в позвоночнике, медикаментозная терапия не дала результата. Хирургическое лечение провели с помощью светодиодного лазера — с его помощью врачи разрушили нервные окончания позвоночника, которые проводят болевой сигнал.

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