13 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах способно вызвать миграцию. Но при этом иностранные эксперты почему-то предпочитают обходить стороной такой аспект миграции, как появление на рынке дешевой рабочей силы, поток которой, вероятно, и должен будет решить те самые «проблемы предложения», а в конечном итоге компенсировать потери крупным инвесторам, не говоря уже о долговом закабалении через предоставляемую помощь, то есть, по сути, взятии под свой контроль подобных государств.

Галина Смирнова, , 09:12 — REGNUM Исторический каскад дефолтов грозит развивающимся государствам. Число уязвимых стран удвоилось. Об этом сообщил Bloomberg, публикацию которого разместило информагентство «Прайм». Сальвадор, Гана, Египет, Пакистан — в первой группе риска. Именно этим странам, как предсказывают иностранные эксперты, грозит наибольшая вероятность дефолта. Дефолт в одном из государств может привести к дефолту в другом. То есть речь идет о принципе домино. Причина, по которой экономики развивающихся стран могут оказаться в таком положении, — проблемные долги на сумму около 250 миллиардов долларов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан имеют большие дефолтные риски, тогда как Шри-Ланка и Ливан уже находятся в состоянии дефолта.

Шри-Ланка (сс) BriYYZ

При этом, по мнению Рейнхарт, долговые риски и кризисы вовсе не обязательно характерны для государств с низким уровнем дохода. Примечательно как раз то, что наибольший экономический стресс, как указывают авторы статьи, испытывают государства с небольшим опытом выхода на мировые рынки капитала. Китай, Индия, Мексика и Бразилия, относящиеся к развивающимся государствам, например, чувствуют себя более стабильно, поскольку обладают надежными внешними балансами и запасами валютных резервов.

Привлекает внимание, что, с одной стороны, Bloomberg указывает на влияние беспорядков, возникающих в силу подорожавших продовольствия и энергоносителей, на предстоящие выплаты по облигациям в государствах с высокой задолженостью, например, в Гане и Египте, а с другой — рассказывает, что к усилению обвала такой задолженности, следовательно, к повышению и расчетной доходности приводит вывод инвесторами средств из «проблемных» стран. Стабильный отток средств фиксируется уже четыре месяца подряд. Только в июне зарубежные финансовые менеджеры вывели 4 млрд долларов из облигаций и акций развивающихся рынков. Согласно данным Bloomberg, сейчас доля зарубежных инвесторов в 237 миллиардов долларов находится в облигациях, выставленных на торги и имеющих бедственное положение, что составляет 17% от 1,4 трлн долларов внешнего долга государств с развивающимся рынком.

Тем временем другое зарубежное издание — Financial Times — со ссылкой на данные банка JP Morgan, как сообщал портал Банки. ру, поведало о том, что в этом году инвесторы вывели 50 млрд долларов из фондов облигаций развивающихся государств, что является рекордным по сумме оттока капитала за последние 17 лет. Как этот фактор объяснили на этот раз иностранные аналитики? Портфельный менеджер по развивающимся рынкам в William Blair Марко Руйер отметил, пишет издание, что к ситуации «идеального шторма» для облигаций развивающихся рынков привело сочетание стремительного роста мировой инфляции, ужесточения монетарной политики центральных банков и событий на Украине.

А как иначе, спрашивается, без событий на Украине?! Хотя, заметим, еще до событий на Украине — в декабре прошлого года, например, в публикации издания «Эксперт» говорилось о том, что в конце ноября (т. е. ноября 2021 года) наблюдалась мощная волна оттока капитала с облигационных рынков всех стран, а также приводились данные Bank of America, согласно которым в этот самый период — за неделю по 1 декабря — из всех облигационных фондов мира было выведено 5,75 млрд долларов, что являлось третьим по величине оттоком капитала с мирового долгового рынка в прошлом году.

Правда, в публикации Financial Times всё-таки уточняется, что финансовые трудности на развивающихся рынках были и до нынешних потрясений, то есть возникли они на фоне пандемии COVID-19.

Вакцина от COVID-19 Epa.gov

Для развивающихся рынков, поясняют авторы материала, особенно опасно повышение ставок ФРС, поскольку это увеличивает доходность долговых обязательств США и снижает привлекательность облигаций развивающихся стран. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, инвесторы будут и дальше выходить из активов таких государств: мрачный прогноз по мировой экономике и ожидания падения цен на сырьевые товары из-за рецессии стимулируют подобный расклад дел.

На фоне этих новостей интересно вспомнить некоторые исследования Международного валютного фонда. В одном из них, именуемом «Проблемы предложения» и опубликованном изданием «Коммерсантъ» в феврале этого года, до событий на Украине, говорилось, что половина случаев шоков предложения в мировой экономике в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года произошла из-за остановки производства (40%) и нехватки рабочей силы (10%). Остальные факторы, предположили аналитики, были связаны с возникшими на фоне пандемии «узкими местами» в логистической инфраструктуре, а также стихийными бедствиями. С первыми угрозами, как посчитали эксперты, можно справиться легко: остановки производства не так опасны для «предложения» — поскольку их можно нивелировать в будущем, тогда как нехватка рабочей силы и трудности логистики способны оказать на него более стойкое воздействие.

При этом, обозначая свое видение решения проблемы, они говорили в том числе о необходимости ускорения лицензирование в транспортной и логистической сферах, временного ослабления ограничений в режиме работы портов, упрощения таможенных процедур и смягчения миграционных правил для уменьшения нехватки рабочей силы. То есть речь шла отчасти о расшивке тех самых «узких мест» в логистике и не только. Расшивки, как мы видим, не произошло. Наоборот, санкции против России лишь усугубили ситуацию как раз во всех «узких местах», вызвав соответствующие последствия, о которых нам всем сегодня хорошо известно. Более того, в июле прошлого года эксперты швейцарского конгломерата Credit Suisse в своем исследование говорили о том, что кризис COVID-19 может изменить геополитический баланс сил, что подсказывает исторический опыт последствий предыдущих пандемий — чумы и испанского гриппа. Преимущество на геополитической арене, как прогнозировали они, будут иметь страны, лучше других справившиеся с пандемией. При этом стремительно ухудшающаяся во многих развивающихся странах экономическая ситуация, как указывали авторы исследования, вероятно, усилит миграционные потоки.

В целом всё так примерно, как и прогнозировали разные иностранные аналитики еще до СВО на Украине, и происходит. Но есть нюансы. Как известно, коллективный Запад ждал дефолта по внешнему долгу и в России, всячески способствуя тому. Ждал, но не дождался. А в это время мир смотрел, как Запад искусственно создает условия для наступления такового в нашей стране. Между тем, действительно, ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах способно вызвать миграцию. Однако иностранные эксперты, давая такие прогнозы, почему-то предпочитают обходить стороной такой аспект миграции, как дешевая рабочая сила, поток которой, вероятно, должен будет решить те самые «проблемы предложения», а в конечном итоге компенсировать потери крупным инвесторам, не говоря уже о долговом закабалении через предоставляемую «дефолтным» государствам помощь, то есть, по сути, взятии под свой контроль подобных стран.