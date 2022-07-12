Москва, , 23:44 — REGNUM Протесты в Каракалпакии не готовились заранее, но интересантов дестабилизации обстановки в Туркестане хватает. Такое мнение ИА REGNUM 12 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Каракалпакия svenfischer.fr

«Очевидно, что протест был вызван неуклюжими действиями власти в ходе подготовки поправок к Конституции страны», — заявил эксперт.

Сомнительно, чтобы протест готовился заранее. Но существует большое количество интересантов в дестабилизации обстановки в Средней Азии, особенно отличается этим англосаксонский мир. Существует большая вероятность того, что впоследствии этот протест «оседлают» англосаксы и некоторые проводники их политики, главным образом Турция, уверен политолог.

То, как быстро собрались люди, косвенно указывает на наличие в обществе объединений, способных вывести своих членов, полагает Кобринский. Любое объединение рано или поздно начинает искать поддержку, в том числе и финансовую.

«Фактически неизбежное вмешательство внешних сил, нацеленных на организацию хаоса ещё в одной республике бывшего СССР, может привести к разрастанию протеста не только по экстенсивному пути, но и к его интенсификации, уходу в глубь общества (это наиболее негативный сценарий), а также его криминализации, чему, безусловно, способствует наличие жертв и пострадавших», — заключил эксперт.

Напомним, что после обсуждения поправок в Конституцию Узбекистана в Каракалпакии вспыхнули протесты и волнения, в результате чего погибли люди.