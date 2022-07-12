Москва, 12 июля 2022, 23:44 — REGNUM Протесты в Каракалпакии не готовились заранее, но интересантов дестабилизации обстановки в Туркестане хватает. Такое мнение ИА REGNUM 12 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Каракалпакия
Каракалпакия
svenfischer.fr

«Очевидно, что протест был вызван неуклюжими действиями власти в ходе подготовки поправок к Конституции страны», — заявил эксперт.

Сомнительно, чтобы протест готовился заранее. Но существует большое количество интересантов в дестабилизации обстановки в Средней Азии, особенно отличается этим англосаксонский мир. Существует большая вероятность того, что впоследствии этот протест «оседлают» англосаксы и некоторые проводники их политики, главным образом Турция, уверен политолог.

То, как быстро собрались люди, косвенно указывает на наличие в обществе объединений, способных вывести своих членов, полагает Кобринский. Любое объединение рано или поздно начинает искать поддержку, в том числе и финансовую.

«Фактически неизбежное вмешательство внешних сил, нацеленных на организацию хаоса ещё в одной республике бывшего СССР, может привести к разрастанию протеста не только по экстенсивному пути, но и к его интенсификации, уходу в глубь общества (это наиболее негативный сценарий), а также его криминализации, чему, безусловно, способствует наличие жертв и пострадавших», — заключил эксперт.

Напомним, что после обсуждения поправок в Конституцию Узбекистана в Каракалпакии вспыхнули протесты и волнения, в результате чего погибли люди.