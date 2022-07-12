Ижевск, 12 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступили сообщения от пасечников о массовой гибели пчел в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Ульи

По словам пчеловодов, одним из предприятий агропромышленного комплекса проводилась обработка рапсовых полей инсектицидом «Альфа-Ципи» с нарушением правил оповещения, установленных законодательством.

При выезде на место специалисты управления провели обследование с целью установки акта обработки полей пестицидом. Установлено, что сельхозпредприятие проводило обработку полей инсектицидом, нарушив федеральный закон о пчеловодстве и санитарные правила.

В частности, предприятие не оповестило население, проживающее на границах территорий обработки, не менее чем за 5 календарных дней, владельцев пасек не менее чем за три дня до обработки для исключения вылета пчел.

Пробы почвы с полей отправлены для исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида. По итогам исследования будет принято решение в отношении.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы от пасечников начали поступать 6 июля, сообщала ранее зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова. Она уточнила, что при осмотре 275 ульев во всех зафиксирована частичная гибель пчел. По предварительным данным, поле с рапсом, которое расположено в радиусе 2-5 км от пасек, было обработано 4–5 июля, население предупреждено не было.

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