Екатеринбург, , 21:36 — REGNUM В Екатеринбурге 12 июля провели автопробег в поддержку военнослужащих Центрального военного округа, которые участвуют в спецоперации по защите ДНР и ЛНР и по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Акция под названием «К победе с отважными» началась возле Окружного Дома офицеров, где состоялся митинг. Затем автоколонна из 40 машин проехала по центральным улицам города.

Завершилась акция возложением цветов к монументу воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.