Москва, 12 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с руководителями фракций, обсудили повестку пленарного заседания 15 июля, а также порядок рассмотрения вопроса об утверждении Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На дополнительном пленарном заседании планируется рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля.

Кроме того, участники встречи обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на пост вице-премьера.

Ожидается, что Денис Мантуров встретится с думскими фракциями. Так, 13 июля Мантурова ожидают во фракции «Справедливая Россия — За правду», 14 июля — во фракциях «Новые люди» и ЛДПР, а также в профильном комитете, а 15 июля — во фракциях «Единая Россия» и КПРФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин направил кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера — министра промышленности и торговли.