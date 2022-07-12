Москва, , 21:33 — REGNUM Российский экипаж Международной космической станции (МКС) прекратит обеспечивать работу европейского манипулятора ERA в качестве ответа на прекращение Европейским космическим агентством (ESA) сотрудничества по программе ExoMars, заявил 12 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Марсоход миссии «ЭкзоМарс» Цитата из д/ф «НПО им. С.А. Лавочкина: от самолетов — до межпланетных станций» , студия РОСКОСМОС, ФГУП «ЦЭНКИ», 2016

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — написал Рогозин.

Он подчеркнул, что такое решение ESA ставит под удар не только тысячи участников проекта ExoMars, но и интересы всего человечества.

«О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? … А подумал ли Ашбахер, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?», — добавил Рогозин.

Кроме того, глава «Роскосмоса» сообщил, что будет добиваться возвращения из Италии российского марсианского посадочного модуля.

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