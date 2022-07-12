Ташкент, , 21:40 — REGNUM Причина волнений в Каракалпакии — снижение статуса региона в соответствии с поправками в Конституцию Узбекистана. Такое мнение ИА REGNUM 12 июля высказал доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Каракалпакия

«Непосредственная причина волнений в Каракалпакии — поправки в Конституцию Узбекистана, снижающие статус Республики Каракалпакстан до уровня «губернии». Фактически поправки лишали каракалпаков хоть и псевдо, но всё же государственности», — заявил эксперт.

В Каракалпакстане проживает около двух миллионов человек, что составляет примерно 5% населения Узбекистана. Казалось бы, не большая цифра, однако, это вполне сопоставимо с населением таких стран, как Молдавия, Литва, Армения и уж точно больше, чем в Эстонии и Латвии, отметил Кобринский.

«При этом прирост населения почти в пять раз выше смертности, и на сегодня его темпы таковы, что при их сохранении через 10−20 лет Каракалпакстан обгонит по численности населения не только ряд вышеназванных стран, но и Грузию, и вплотную приблизится по этому показателю к Киргизии», — подчеркнул политолог.

Основное население Каракалпакии это примерно в равных пропорциях узбеки, каракалпаки (близки по традициям и языку к казахам) и казахи. Чуть больше половины проживают в сельской местности. По площади Каракалпакстан превосходит некоторые из вышеуказанных республик и составляет почти половину (около 40%) территории Узбекистана, рассказал Кобринский.

С точки зрения экономики (основные отрасли в с/х — хлопководство, выращивание риса, пшеницы, шелководство, животноводство, есть также большой газохимический комплекс) республика на подъеме, хотя регион весьма небогатый и люди живут довольно скромно, отметил эксперт.

Прибывший в Нукус (столица Каракалпакии) президент Узбекистана предложил отказаться от поправок в Конституцию, затрагивающих интересы автономии Каракалпакстана, но это не остановило протесты. Последние уже привели к жертвам и пострадавшим в ходе попыток наведения порядка силовыми структурами, что в свою очередь вызвало разрастание протеста, констатировал политолог.

Напомним, что ранее в Узбекистане на территории Каракалпакии вспыхнули масштабные волнения и протесты, повлекшие за собой человеческие жертвы.