Челябинск, 12 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В России полицейские задержали наркокурьеров, подозреваемых в попытке сбыта запрещённого вещества в нескольких регионах России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

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Операцию провели сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из Иркутской и Томской областей. У семерых жителей Тюменской, Свердловской, Томской и Иркутской областей изъяли 22 кг наркотиков. А в шести регионах страны обнаружили 50 свёртков с более 28 кгв синтетических наркотиков.

Расследование дела ведёт УМВД России по Челябинску. Все фигуранты заключены под стражу. Устанавливаются все обстоятельства их противоправной деятельности и принимаются меры к задержанию возможных соучастников.