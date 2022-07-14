Иван Коновалов, Василий Иванов,
14 июля 2022, 19:05 — REGNUM Каждому футбольному болельщику, побывавшему в Волгограде, необходимо побывать на главной спортивной достопримечательности города — футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арене».
Один из символов Чемпионата мира по футболу 2018 года
Василий Иванов © ИА REGNUM
В 2018 году в рамках чемпионата мира по футболу, к которому было приурочено строительство стадиона, прошло четыре матча группового этапа ЧМ.
После мундиаля стадион стал основным для местного футбольного клуба «Ротор», знавшего в своей истории победы над «Манчестер Юнайтед» и успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году стадион был назван лучшим стадионом в мире по мнению болельщиков.
Хештег «ЗаРотор» в поддержку волгоградского ФК «Ротор»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход на стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход на стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход на стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Среди матчей чемпионата мира 2018 года на стадионе успели сразиться: Тунис и Англия (1:2); Нигерия и Исландия (2:0); Саудовская Аравия и Египет (2:1); Япония и Польша (0:1).
Зал рекреации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на поле
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отдельным абзацем в истории стадиона можно выделить дискуссию о его названии. С начала проектирования и строительства было утверждено, что сооружение будет носить имя «Победа». Название также должно было вернуться стадиону после окончания мундиаля, во время которого он носил свое текущее имя «Волгоград Арена».
Музей стадиона «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Футболка сборной Великобритании с автографами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Макет арены
Василий Иванов © ИА REGNUM
Макет арены
Василий Иванов © ИА REGNUM
Раздевалка для спортивных команд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Массажная комната
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стадион «Волгоград Арена»
Василий Иванов © ИА REGNUM