14 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 19:05 — REGNUM Каждому футбольному болельщику, побывавшему в Волгограде, необходимо побывать на главной спортивной достопримечательности города — футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арене».

Один из символов Чемпионата мира по футболу 2018 года Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2018 году в рамках чемпионата мира по футболу, к которому было приурочено строительство стадиона, прошло четыре матча группового этапа ЧМ.

После мундиаля стадион стал основным для местного футбольного клуба «Ротор», знавшего в своей истории победы над «Манчестер Юнайтед» и успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году стадион был назван лучшим стадионом в мире по мнению болельщиков.

Хештег «ЗаРотор» в поддержку волгоградского ФК «Ротор» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход на стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход на стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход на стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди матчей чемпионата мира 2018 года на стадионе успели сразиться: Тунис и Англия (1:2); Нигерия и Исландия (2:0); Саудовская Аравия и Египет (2:1); Япония и Польша (0:1).

Зал рекреации Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на поле Василий Иванов © ИА REGNUM

Отдельным абзацем в истории стадиона можно выделить дискуссию о его названии. С начала проектирования и строительства было утверждено, что сооружение будет носить имя «Победа». Название также должно было вернуться стадиону после окончания мундиаля, во время которого он носил свое текущее имя «Волгоград Арена».

Музей стадиона «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Футболка сборной Великобритании с автографами Василий Иванов © ИА REGNUM

Макет арены Василий Иванов © ИА REGNUM

Макет арены Василий Иванов © ИА REGNUM

Раздевалка для спортивных команд Василий Иванов © ИА REGNUM

Массажная комната Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Волгоград Арена» Василий Иванов © ИА REGNUM