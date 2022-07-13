13 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 20:50 — REGNUM Волгоградский планетарий — особенное место, воплощающее архитектурное достояние города. Он был сконструирован народным архитектором СССР Василием Николаевичем Симбирцевым и архитектором Михаилом Александровичем Хомутовым и открыт в сентябре 1954 года.

Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

Последняя работа знаменитой Веры Мухиной, скульптурная группа «Мир» на куполе Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Примечательной деталью фасада здания можно считать последнюю работу Веры Мухиной — скульптурную группу «Мир». Продолжая тему истории волгоградского планетария, вернемся к факту его создания: планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина.

Работа немецкого скульптора Крюгера Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа немецкого скульптора Крюгера Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход в Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход в Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

В фойе, напротив входа, находится большой мозаичный портрет И. В. Сталина, работы В. Н Аркелова, выполненный из перламутра, яшмы и малахита, а также из драгоценных камней — уральских самоцветов, скрытый в период правления Н. Хрущева и восстановленный в 1990-х.

Мозаика с изображением Иосифа Сталина, собранная из драгоценных материалов в технике флорентийской мозаики Василий Иванов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сами немецкие рабочие в качестве своего главного требования отметили, чтобы дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде, определившем судьбы Великой Отечественной войны.

Главный зал Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Форма летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Малышева Василий Иванов © ИА REGNUM

Бюст Юрия Гагарина Василий Иванов © ИА REGNUM

Волгоградский планетарий Василий Иванов © ИА REGNUM

Уникальные витражи Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Уникальные витражи Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Уникальные витражи Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Двери с созвездиями Василий Иванов © ИА REGNUM

Главный зал Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Ольга Веляева, начальник научно-методического отдела Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание расположено в конце улицы Мира, первой улицы, что была восстановлена после боевых действий в Сталинграде. Звездный зал, оборудованный куполообразным экраном из ГДР, вмещает 450 зрителей. Там же располагается 26-метровая башня обсерватории, где установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор. С его помощью посетители могут увидеть Солнце и пятна на нём, точное изображение Луны с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и космические туманности.

Обсерватория Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Солнечные часы Василий Иванов © ИА REGNUM

Подъем в обсерваторию Василий Иванов © ИА REGNUM

Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss Василий Иванов © ИА REGNUM

Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss Василий Иванов © ИА REGNUM

Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss Василий Иванов © ИА REGNUM

Обсерватория Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Обсерватория Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM

Обсерватория Волгоградского планетария Василий Иванов © ИА REGNUM