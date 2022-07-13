Иван Коновалов, Василий Иванов,
13 июля 2022, 20:50 — REGNUM Волгоградский планетарий — особенное место, воплощающее архитектурное достояние города. Он был сконструирован народным архитектором СССР Василием Николаевичем Симбирцевым и архитектором Михаилом Александровичем Хомутовым и открыт в сентябре 1954 года.
Волгоградский планетарий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Волгоградский планетарий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Последняя работа знаменитой Веры Мухиной, скульптурная группа «Мир» на куполе Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Примечательной деталью фасада здания можно считать последнюю работу Веры Мухиной — скульптурную группу «Мир». Продолжая тему истории волгоградского планетария, вернемся к факту его создания: планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина.
Работа немецкого скульптора Крюгера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа немецкого скульптора Крюгера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход в Волгоградский планетарий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход в Волгоградский планетарий
Василий Иванов © ИА REGNUM
В фойе, напротив входа, находится большой мозаичный портрет И. В. Сталина, работы В. Н Аркелова, выполненный из перламутра, яшмы и малахита, а также из драгоценных камней — уральских самоцветов, скрытый в период правления Н. Хрущева и восстановленный в 1990-х.
Мозаика с изображением Иосифа Сталина, собранная из драгоценных материалов в технике флорентийской мозаики
Василий Иванов © ИА REGNUM
Согласно официальной информации, сами немецкие рабочие в качестве своего главного требования отметили, чтобы дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде, определившем судьбы Великой Отечественной войны.
Главный зал Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Форма летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Малышева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бюст Юрия Гагарина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Волгоградский планетарий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Двери с созвездиями
Василий Иванов © ИА REGNUM
Главный зал Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ольга Веляева, начальник научно-методического отдела Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Здание расположено в конце улицы Мира, первой улицы, что была восстановлена после боевых действий в Сталинграде. Звездный зал, оборудованный куполообразным экраном из ГДР, вмещает 450 зрителей. Там же располагается 26-метровая башня обсерватории, где установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор. С его помощью посетители могут увидеть Солнце и пятна на нём, точное изображение Луны с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и космические туманности.
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Солнечные часы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подъем в обсерваторию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов © ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов © ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM
На территории Волгоградского планетария
Василий Иванов © ИА REGNUM