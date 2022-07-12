Вашингтон, 12 июля 2022, 21:10 — REGNUM Скандально известный американский предприниматель Илон Маск призвал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не претендовать на пост президента США на выборах в 2024 году.
Об этом Маск заявил 12 июля на своей странице в Twitter.
«Я не испытываю ненависти к нему, но Трампу пора повесить шляпу на гвоздь и исчезнуть в лучах заходящего солнца», — написал Маск.
По его словам, 76-летний Трамп не сможет работать президентом США по состоянию здоровья и из-за своего возраста.
«Он слишком стар, чтобы быть главой исполнительной власти чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки», — пояснил Маск.
При этом он выступил в поддержку кандидатуры губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса.
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