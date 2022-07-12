Вашингтон, 12 июля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $107,37 до $104,05 за баррель. Об этом сообщает 12 июля управление энергетической информации ведомства (EIA).

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Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год, напротив, повышен — с $93,75 до $97,24 за баррель.

EIA также понизило прогноз по средней цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с прежних $102,47 до $98,79 за баррель, на 2023 год — с $93,24 до $89,75 за баррель.