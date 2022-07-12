Троицк, Челябинская область, 12 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области проводится проверка по факту смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Его тело было найдено вечером 7 июля на территории детского дома инвалидов. Погибший был воспитанником этого учреждения.

Ход проверки находится на контроле главы управления Петра Решетникова. Отметим, свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура.