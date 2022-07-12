В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели воспитанника детдома
Троицк, Челябинская область, 12 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области проводится проверка по факту смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Его тело было найдено вечером 7 июля на территории детского дома инвалидов. Погибший был воспитанником этого учреждения.
Ход проверки находится на контроле главы управления Петра Решетникова. Отметим, свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура.