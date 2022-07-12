Челябинск, , 20:51 — REGNUM В Челябинской области 46-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, подозреваемый опубликовал в одном из пабликов в социальной сети информацию, из которой следовало явное его неуважение к публикациям, посвященным заслугам и подвигам защитников Отечества, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны, а также оскорбляющие память защитников Отечества и унижающие достоинство и честь ветеранов войны.

Проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе были случаи задержания граждан, занимавшихся реабилитацией нацизма.