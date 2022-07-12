Рим, , 20:40 — REGNUM 23-летний фланговый нападающий «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло отказался тренироваться с римском команды из-за намерения покинуть клуб. Об этом 12 июля сообщило издание Le Repubblic.

ФК «Рома» Asroma.com

По информации источника, таким образом футболист хочет форсировать свой переход в туринский «Ювентус», который готов взять футболиста в аренду за 10 миллионов евро с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 42-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.