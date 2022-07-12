София, 12 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Главный омбудсмен Болгарии Диана Ковачева инициировала рассмотрение в Народном собрании (парламенте) вопроса об обеспечении каждого домовладения в стране качественной системой водоснабжения. Об этом 12 июля сообщает софийская газета «Факты».

Nenko Lazarov Здание Народного собрания Болгарии

Отмечается, что омбудсмен выступила с данной инициативой после поездки в труднодоступные регионы страны. «Десятки тысяч людей лишены регулярного доступа к водопроводу и канализации. Подобной практике следует положить конец», — заявила она.

Предложение Ковачевой, которое СМИ уже окрестили как «Закон о канализации», будет рассмотрено парламентариями на ближайшем пленарном заседании. О своем намерении поставить подписи под документом заявили более 90% народных избранников.