Мурманск, , 20:38 — REGNUM В Мурманской области утвердили лимиты и квоты добычи бурого медведя с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. В течение года в регионе разрешено отстрелить 144 особи, сообщает региональное правительство.

Медведь

Самая большая квота выделена в Кандалакшском районе — здесь разрешено отстрелить 24 животных. Следом идут Терский — 20 и Кольский район - 15.

Всего, по данным минприроды региона, в области начитывается 921 бурый медведь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области создали петицию в защиту бурых медведей.