Москва, , 20:34 — REGNUM Сегодня, 12 июля, 35-летний универсальный защитник «Антальяпора» и сборной России по футболу Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Товарищеский матч по футболу Россия - Франция. Болельщики России. Усман Дембеле и Фёдор Кудряшов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе сборной России Федор Кудряшов принял участие в 48-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В прошедшем сезоне Федор Кудряшов, выступая за «Антальяспор», сынпал в 29-ти турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

На данный момент Кудряшов находится в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «ТереК», «Ростов, «Рубин» и «Истанбул Башакшехир».