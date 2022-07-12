Тбилиси, 12 июля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Шоумен Максим Галкин намерен провести концерт в Тбилиси, сообщает 12 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Vishnemalinovsk Максим Галкин

Галкин прибывает в Грузию в рамках мирового турне, чтобы помочь беженцам с Украины. Галкин также выступит в Израиле, США, Польше, Великобритании, Литве, Латвии, Турции, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Испании и Германии.

Билеты на концерт в тбилисском Дворце спорта будут продаваться с 25 июля. Гонорары Галкин потратит на помощь на беженцам с Украины.

Напомним, что Галкин резко осудил проведение специальной военной операции на Украине и в знак протеста покинул Россиию и переехал в Израиль.