София, 12 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию в сфере энергетики и водного хозяйства Болгарии (КЭВР) объявила о предстоящем резком повышении цен на природный газ для бытовых потребителей. Об этом 12 июля сообщает БТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что уже с 1 августа «голубое топливо» в стране подорожает на 32%, что связывается с изменением соответствующих тарифов на мировом рынке.

«В обозримом будущем мы рассмотрим вопрос о предоставлении дополнительных льгот на оплату коммунальных услуг для представителей малообеспеченных слоев населения Болгарии», — говорится в заявлении КЭВР.

Напомним, что только с начала 2022 года цены на газ в Болгарии поднимались уже четыре раза.