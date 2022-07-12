В Ярославле перекроют улицу и путепровод
Ярославль, 12 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Ярославле власти всё-таки решили перекрыть на выходные улицу Первомайскую, а заодно с ней и путепровод рядом с Ярославским моторным заводом. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти рассматривали несколько вариантов перекрытия Первомайской для ускорения работ. В итоге остановились на том, что проезд на участке от Богоявленской площади до площади Волкова для автомобилей будет закрыт в ночь с 15 на 16 июля и до утра 18 июля. Полосу оставят только для общественного транспорта. Такая мера необходима для фрезерования проезжей части и замены колодцев. Но это не единственная дорога, которую перекроют. В связи с полной заменой асфальта на мосту рядом с моторным заводом проезд по нему также будет закрыт.
На Октябрьском мосту схема движения останется прежней.