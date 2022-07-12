Ярославль, 12 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Ярославле власти всё-таки решили перекрыть на выходные улицу Первомайскую, а заодно с ней и путепровод рядом с Ярославским моторным заводом. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

city-yaroslavl.ru Ремонт на улице Первомайской в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти рассматривали несколько вариантов перекрытия Первомайской для ускорения работ. В итоге остановились на том, что проезд на участке от Богоявленской площади до площади Волкова для автомобилей будет закрыт в ночь с 15 на 16 июля и до утра 18 июля. Полосу оставят только для общественного транспорта. Такая мера необходима для фрезерования проезжей части и замены колодцев. Но это не единственная дорога, которую перекроют. В связи с полной заменой асфальта на мосту рядом с моторным заводом проезд по нему также будет закрыт.

«Начиная с пятницы, мы вводим временное ограничение движения для автотранспорта по мостовому сооружению на проспекте Октября. Для выполнения быстрого и качественного ремонта подрядная организация будет работать по полосам. Ограничение движения запланировано с 15 по 17 июля. Хочу обратиться к ярославцам с просьбой по возможности объезжать данный участок, выбирать объездные пути. За эти три дня мы максимально быстро приведём мостовое сооружение в нормативное состояние», — сообщил Ярослав Овчаров.

На Октябрьском мосту схема движения останется прежней.