Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. На Ямале мужчина без обеих стоп полтора года не мог получить инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Прокурорская проверка установила, что в декабре 2020 года жителю города Ноябрьска проведена ампутация обеих стоп. Однако в течение положенного законом трёхдневного срока мужчина на медико-социальную экспертизу (МСЭ) не направлен.

Лишь в ходе прокурорской проверки лечебным учреждением выдано направление на МСЭ, на основании которого гражданину проведена заочная экспертиза. Благодаря вмешательству надзорного ведомства ямальцу установлена инвалидность второй группы.

В больнице города Ноябрьска пояснили, что не могли сразу направить пациента на МСЭ, так как у него при себе не было документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства.

«Поэтому медицинским персоналом через органы социальной защиты населения были привлечены волонтёры, которые помогли оформить мужчине документы. Далее пациент не обращался к врачам и пришел в больницу только в октябре 2021 года. Его осмотрели все специалисты, но он все же не предоставил часть нужных документов», — сообщили «МК-Ямал» в медучреждении.

В центральной городской больнице Ноябрьска напомнили, что направление на МСЭ подразумевает наличие полного пакета документов.