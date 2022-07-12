Москва, 12 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол прошел медицинское обследование для итальянского клуба «Удинезе». Об этом 12 июля сообщило издание Calcio In Pillole.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Яка Бийол принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативным передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Бийола с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года

За ЦСКА Яка Бийол выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.