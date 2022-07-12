Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Минэнерго США повысило свой прогноз по средней добычи нефти в России во II полугодии 2022 года на 700 тысяч баррелей — до 10,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 12 июля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время министерство ожидает падения добычи в России в 2023 году в среднем до 9,3 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей ниже предыдущего прогноза.

В комментарии аналитиков EIA отмечается, что ожидаемый рост во второй половине текущего года связан с тем, что Россия может сохранить уровень добычи в III квартале на прежнем уровне до вступления в силу санкций Евросоюза в конце года.

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