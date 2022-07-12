Мурманск, , 20:23 — REGNUM В Мурманске сегодня, 12 июля, на улице Александра Невского самосвал переехал переходившего дорогу пешехода, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Пешеходный переход

Сообщается, что мужчина пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время при повороте направо также на зелёный сигнала на него наехал самосвал.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грозном водитель на «Мерседесе» сбил двоих девочек на пешеходном переходе.