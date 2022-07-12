В Екатеринбурге на глазах у прохожих зарезали мужчину, убийцу ищут
Екатеринбург, 12 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ведутся поиски гражданина, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом пишут СМИ.
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По данным Накануне. Ru, 10 июля на улице Дорожная неизвестный зарезал 33-летнего человека. Это произошло на глазах у прохожих. Пострадавший скончался в больнице.
Подозреваемым является гражданин 1989 года рождения. Сейчас силовики устанавливают его местонахождение. Известно, что ранее он уже был судим.