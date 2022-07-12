Манчестер, Великобритания, , 20:21 — REGNUM Сегодня, 12 июля, «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 26-летним опорным полузащитником сборной Испании Родриго Эрнандесом. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

За «горожан» Родриго Эрнандес выступает с 4 июля 2019 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 62,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго Эрнандес принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также хавбек получил пять желтых карточек.