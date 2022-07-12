12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

О том, что русские и украинцы один народ, Путин написал большую статью ещё год назад.

Евгений Цоц, , 21:15 — REGNUM Год назад, 12 июля 2021 года, президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал впервые появился на официальном портале президента kremlin.ru и был доступен сразу не только на русском языке, но и на украинском.

Михаил Хмелько. Навеки с Москвой, навеки с русским народом. 1951

Путин привёл исторические выдержки и проанализировал важные вехи прошлого, поставив главный вопрос русской истории — о единстве народа. И хотя статья касалась давно ушедшей эпохи, она предопределила и объяснила дальнейший ход событий.

Глава государства убеждён, что русские и украинцы — это один народ, который был вместе во времена Древней Руси, но оказался искусственно разделён. Главенствующий стол в те годы находился именно в Киеве, а позже, когда настало время собирать русские земли, — в Москве.

«И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство», — написал президент.

Карта Киевской Руси около 1160 года

В результате раздробленности и после нашествия Батыя западные земли оказались сначала в Литве, а затем в Речи Посполитой. Несколько веков на этих землях Руси шли процессы ополячивания и латинизации, перехода православной паствы в католичество. Ответом стало вспыхнувшее освободительное движение, когда сторонники гетмана Богдана Хмельницкого пытались добиться прав для русского православного населения и автономии. В итоге им вместе с Москвой удалось освободить обширную часть занятых русских территорий, в том числе Киев, Чернигов и Запорожье.

Дальнейшие процессы «украинизации», попытки разделить русский народ, происходили под влиянием других стран. В первую очередь Польши и Австро-Венгрии. При этом нынешнее государство Украина сформировано уже в советские годы. Туда включили часть Бессарабии, возвращённые Польшей русские земли, Северную Буковину, Закарпатье, остров Змеиный, полуостров Крым.

«Таким образом, современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза», — говорится в статье.

Президент объяснил, по какой причине Украина не смогла состояться как отдельное государство. Отвернувшись от России, она стала инструментом в руках Запада, которым тот пытается давить на нашу страну. Огромные богатства, которыми обладала советская республика, были растранжирены, экономика разрушена, ударом стал разрыв экономических связей Украины и РФ. Ослабли государственные институты, усилилось внешнее влияние на принятие решений. На этом фоне в обществе всё наглее вели себя радикалы, а из Киева всё отчётливее раздавались угрозы в адрес Москвы.

Нужны ли Западу жители западной Руси? Как показывает история, часть русского народа, которую называют украинцами, всего лишь геополитический инструмент, об интересах которого в чужих столицах не думают. Польша, как когда-то Речь Посполитая, не готова к автономии Украины, в Австро-Венгрии русские земли были самыми бедными и нещадно эксплуатировались. Вашингтон, Лондон и Брюссель построили «анти-Россию» и бросают украинцев под пули и снаряды, словно пушечное мясо.

Для России украинцы — родные. Очередным подтверждением этого стал недавний указ президента РФ об упрощённом получении российского гражданства украинцами. Раньше такая возможность была у жителей ДНР, ЛНР, а также освобождённых территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Теперь же в правах уравниваются все, кто родился на Украине.

Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, направлена против неонацистского режима. Мирные жители могут рассчитывать не только на поддержку и защиту сильного государства, возможность вернуться в русское общество и культуру, но и на равные права с другими русскими. Российское гражданство откроет свободу трудоустройства и самостоятельной экономической деятельности, предоставит доступ к социальным услугам и пенсиям.

Выдача гуманитарной помощи от РФ мирным жителям Украины belregion.ru

О том, что русские и украинцы — один народ, в России не только говорят, но и показывают это на деле.