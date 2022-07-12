Берлин, , 22:34 — REGNUM В ноябре 2022 года в Берлине пройдет саммит Западных Балкан, который должен дать новый импульс так называемому Берлинскому процессу. Об этом 12 июля заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Шольц напомнил, что в 2003 году Западным Балканам обещали «скорую и реальную перспективу» вступления в ЕС, но с тех пор мало что изменилось. Также Шольц отметил, что Германии хотелось бы сотрудничать со Словенией в том, чтобы ускорить процесс принятия стран Западных Балкан в ЕС, передает телеканал РТС.

По словам Голоба, Евросоюз должен сосредоточиться на том, чтобы страны Западных Балкан получали награду за продвижение на пути евроинтеграции, так как для них это было бы новой мотивацией на «далеком и переполненном вызовами пути» к окончательной цели.

Напомним, что предыдущий саммит ЕС — Западные Балканы прошел 23 июня. Во время этой встречи не было достигнуто никаких прорывов в процессе евроинтеграции стран региона.