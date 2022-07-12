Вашингтон, 12 июля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Минэнерго США понизило прогноз по средней добычи нефти в стране в 2022 году на 10 тысяч баррелей — до 11,91 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 12 июля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Добыча сланцевой нефти в США

Прогноз по добыче на 2023 год понижен на 200 тысяч баррелей — до 12,77 миллиона баррелей в сутки.

При этом министерство подтвердило свою оценку средней добычи нефти в Соединённых Штатах за 2021 год — она сохранена на уровне 11,19 миллиона баррелей в сутки.