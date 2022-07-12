Турин, Италия, , 20:11 — REGNUM Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что 22-летний центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Матейс де Лигт Ajax.nl

«Вчера была встреча с представителями «Баварии», но пока де Лигт — игрок «Ювентуса». Я тренирую тех, кто есть в расположении команды. Трансферный рынок открыт до 31 августа, всякое может случиться. Я доволен клубом, у нас появились два важных игрока. Если де Лигт уйдет, клуб заменит его наилучшим образом», — цитирует Аллегри издание Calciomercato.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и одну красную карточки.