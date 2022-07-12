Вологда, 12 июля 2022, 20:09 — REGNUM На Вологодчине до конца года отремонтируют более 500 км дорог. На эти цели будет потрачено восемь миллиардов рублей, сообщает региональное правительство.
«В этом году нам необходимо проделать очень большой объем работ. Инвестиции — более 8 миллиардов рублей. И все эти работы мы должны выполнить до начала холодов […] все эти дороги ремонтируются с использованием современного «жесткого» типа асфальта. Он впервые применяется в Вологодской области, это позволит убрать колейность и обеспечить качественное асфальтовое покрытие на многие годы. Поручаю завершить все ремонтные работы на дорожной сети региона в строго установленные сроки», — подчеркнул губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске продлят один из главных проспектов.