Вологда, , 20:09 — REGNUM На Вологодчине до конца года отремонтируют более 500 км дорог. На эти цели будет потрачено восемь миллиардов рублей, сообщает региональное правительство.

Ремонт дорог Пресс-служба губернатора ЯНАО

«В этом году нам необходимо проделать очень большой объем работ. Инвестиции — более 8 миллиардов рублей. И все эти работы мы должны выполнить до начала холодов […] все эти дороги ремонтируются с использованием современного «жесткого» типа асфальта. Он впервые применяется в Вологодской области, это позволит убрать колейность и обеспечить качественное асфальтовое покрытие на многие годы. Поручаю завершить все ремонтные работы на дорожной сети региона в строго установленные сроки», — подчеркнул губернатор.

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