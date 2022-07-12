Тбилиси, 12 июля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 июля выступила с заявлением по поводу ситуации, сложившейся из-за нападений на грузинских журналистов.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Сегодня я принимала членов грузинской Хартии журналистской этики и Коалиции по защите интересов СМИ, чтобы услышать их мнение о медиа-среде в Грузии. Мы обсудили тревожное ухудшение медиа-среды и тревожный рост случаев притеснений, преследований и физического насилия в отношении журналистов. Демократии должны иметь свободные и независимые средства массовой информации. Средства массовой информации всего политического спектра должны иметь право свободно информировать общественность и отражать основные события. Ответственные, этичные СМИ жизненно важны для привлечения к ответственности лиц, находящихся у власти. Посольство США поддерживает усилия хартии, направленные на то, чтобы помочь журналистам освещать события и проблемы, важные для населения Грузии, справедливым, сбалансированным и этичным образом. США решительно осуждают насилие в отношении журналистов и их преследование. Те, кто угрожает журналистам и нападает на них, должны быть привлечены к ответственности. Шокирующее насилие 5 и 6 июля 2021 года напоминает нам о важности привлечения к ответственности организаторов насилия. Безнаказанность создаёт впечатление, что насилие приемлемо, а насилие никогда не бывает приемлемым. Ответственность за обеспечение свободной и открытой медиа-среды лежит на тех, кто находится у власти. Правительство Грузии должно предпринять активные шаги для обеспечения безопасности журналистов. Те, кто угрожает демократии в Грузии, нападая на журналистов, независимо от их политических взглядов, не должны оставаться безнаказанными. Свободная и независимая пресса — это критерий настоящего демократического общества», — заявила Дегнан.

Напомним, что в Грузии регулярно проходят нападения на журналистов. А 5−6 июля 2021 года десятки журналистов подверглись атаке во время разгона общественностью гей-парада в Тбилиси.