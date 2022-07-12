Москва, 12 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли по итогам торгов во вторник, 12 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,94 рубля, что на четыре копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 24 копейки и к закрытию составил 59,46 рубля.

Читайте также: Реальный эффективный курс рубля в июне вырос почти на 12%