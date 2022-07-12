Москва, 12 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Президент Казахстана стремится обозначить конфликт с Россией. Об этом ИА REGNUM 12 июля заявил руководитель Общественного объединения «Павлодарская социал-демократическая организация» Геннадий Осипов.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Все попытки Токаева где-то проявить свою самостоятельность и независимость именно от России ставят своей целью показать январскую помощь малозначительным событием», — заявил публицист.

Это проявляется в том числе в решении о строительстве нового нефтепровода в обход России, считает Осипов.

«Тем самым обозначается конфликт с Россией, на который Токаев напрашивался с начала своего президентства — для усиления своего положения внутри казахстанских элит», — заключил публицист.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении построить нефтепровод в обход России.