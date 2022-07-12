Таллин, 12 июля 2022, 19:59 — REGNUM

Евро
Евро

Европа решила наказать Россию, отказавшись от ее энергоносителей, однако никто не просчитал, каковы будут последствия этого «наказания» для самой Европы. Об этом известный эстонский журналист Александр Чаплыгин написал в социальных сетях.

«Пока что европейцы находятся в невыгодном положении: цены растут, дефицит налицо, Россия не выглядит разоренной», — констатировал эстонский публицист.

Чаплыгин пишет: «Понедельник, 11 июля 2022 года, начался с плохих новостей: Россия из-за профилактики останавливает «Северный поток», а цена на электричество в Эстонии превысила 400 евро за мегаватт/час. Мы начинаем ощущать на себе все прелести энергетической независимости от России».

Он напомнил, что Финляндия и страны Прибалтики отказались от закупки электричества в России: «Небольшие неполадки на финских электростанциях, и мы получили дефицит и, как следствие, рекордные цены».

«Запад обложил Россию всеми возможными санкциями, но Москва до сих пор избегала ответных действий. Возможно, терпение Путина наконец-то закончилось, и он решил показать Европе, каково это — жить без России. В этом случае нас ждут очень тяжелые времена», — прогнозирует Чаплыгин.

По его мнению, энергетические перспективы Европы туманны: «Уже ясно, что мы отказывается от «зеленого поворота», начиная использовать недавно запрещенные уголь и мазут».

«Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива, чтобы обеспечить потребности европейских потребителей, причем сделать это по гуманной цене», — вопрошает Александр Чаплыгин.