Таллин, , 19:59 — REGNUM

Евро

Европа решила наказать Россию, отказавшись от ее энергоносителей, однако никто не просчитал, каковы будут последствия этого «наказания» для самой Европы. Об этом известный эстонский журналист Александр Чаплыгин написал в социальных сетях.

«Пока что европейцы находятся в невыгодном положении: цены растут, дефицит налицо, Россия не выглядит разоренной», — констатировал эстонский публицист.

Чаплыгин пишет: «Понедельник, 11 июля 2022 года, начался с плохих новостей: Россия из-за профилактики останавливает «Северный поток», а цена на электричество в Эстонии превысила 400 евро за мегаватт/час. Мы начинаем ощущать на себе все прелести энергетической независимости от России».

Он напомнил, что Финляндия и страны Прибалтики отказались от закупки электричества в России: «Небольшие неполадки на финских электростанциях, и мы получили дефицит и, как следствие, рекордные цены».

«Запад обложил Россию всеми возможными санкциями, но Москва до сих пор избегала ответных действий. Возможно, терпение Путина наконец-то закончилось, и он решил показать Европе, каково это — жить без России. В этом случае нас ждут очень тяжелые времена», — прогнозирует Чаплыгин.

По его мнению, энергетические перспективы Европы туманны: «Уже ясно, что мы отказывается от «зеленого поворота», начиная использовать недавно запрещенные уголь и мазут».

«Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива, чтобы обеспечить потребности европейских потребителей, причем сделать это по гуманной цене», — вопрошает Александр Чаплыгин.