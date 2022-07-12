Таллин, 12 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум.

Tim Дуб

Неизвестные лица спилили несколько крупных веток с расположенного в центре Таллина так называемого дуба Шевченко. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на председателя К конгресса украинцев Эстонии Виру Конык.

Конык подозревает, что произошли намеренные провокация и вредительство со стороны тех лиц, кто был недоволен недавней акцией общины возле посольства РФ в Таллине. Акцию «в защиту украинской культуры от ее уничтожения Российской Федерацией» активисты провели 6 июля 2022 года, а через пару дней у дуба Шевченко были спилены ветки.

«Мы не исключали, что какие-то работы мог проводить отдел городской среды управы Кесклинна, но в понедельник, 11 июля, я с ними связались. Там заверили, что город к этому отношения не имеет», — отметила Конык.

По словам лидера Конгресса украинцев Эстонии, организация намерена обратиться в полицию. Тарас Шевченко в 1842 году посещал Таллин. В честь этого события Конгрессом украинцев Эстонии в 2004 году был посажен дуб.