Москва, 12 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. В Казахстане усилилось крыло элиты, выступающее за сближение с Западом и Турцией. Об этом 12 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«В казахстанской элите усилилось крыло, выступающее за отдаление от России, сближение с Турцией и Западом», — заявил эксперт.

Ради достижения своей цели это крыло готово пойти даже на определённый экономический ущерб, уверен политолог.

«Токаев вынужден с этим крылом считаться», — заключил политолог.

Напомним, что в результате недружественных действий со стороны казахстанских элит решением Приморского суда г. Новороссийска была приостановлена работа Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).