Белград, , 21:51 — REGNUM Сербия уважает «территориальную целостность и суверенитет Украины», но при этом придерживается политики, которая не подразумевает введения санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 12 июля после встречи с министром иностранных дел Польши и председательствующим ОБСЕ Збигневом Рау.

Никола Селакович Министерство иностранных дел Республики Сербия

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«Сербия руководствуется только потребностью защитить собственные национальные, государственные и политические интересы», — процитировало агентство FoNet слова Селаковича.

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой официальный Белград призывается присоединиться к антироссийским санкциям.