Сеул, , 19:47 — REGNUM Разработчик LightSpeed & Quantum Studio проведет онлайн концерт K-pop группы Blackpink в игре PUBG Mobile. Информация появилась 12 июля на странице проекта в Twitter.

Группа BLACKPINK Скриншот видео на YouTube

Концерт пройдет с 23 по 24 июля и с 30 по 31 июля 2022 года. Группа Blackpink представит новый трек и музыкальное видео, созданное специально в рамках сотрудничества.

Напомним, что PUBG Mobile — это мобильная версия популярной игры PUBG в жанре «Королевская битва». В ней игроки борются за место последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.

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