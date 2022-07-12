Екатеринбург, 12 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные тушат возгорание на улице Комсомольская. Об этом 12 июля сообщает свердловское управление МЧС.

Пожар

На площади 90 кв. метров загорелась макулатура. Она находится на открытой площадке.

Очаг был оперативно локализован. Угрозы распространения огня нет, а причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июля в Екатеринбурге загорелся ангар с автомобильной техникой.